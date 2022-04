Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sexuelle Belästigung in der Straßenbahn-Linie 1 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Kriminalpolizei Freiburg mit, dass sie am 04.04.2022, gegen 07:40 Uhr, in der Straßenbahnlinie 1, Fahrtrichtung Littenweiler, im Bereich der Haltestelle Bertoldsbrunnen, einen dunkelhäutigen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser in der Straßenbahn seinen Unterleib an einem ca. 14-15 Jahre alten Mädchen gerieben habe. Das Mädchen sei in Begleitung zweier Freundinnen gewesen. Laut der Zeugin habe die Mädchengruppe den Vorfall möglicherweise gar nicht wahrgenommen. Der Tatverdächtige soll ca. 25 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er sei unter anderem mit einer olivfarbenen Übergangsjacke sowie einer neongelben Arbeitshose bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-5777) sucht weitere Zeugen oder insbesondere Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst betroffen sind.

ek

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell