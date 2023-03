Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Wohnhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alheim. Am Mittwoch (08.03.), gegen 5 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnhausbrand im Ortsteil Oberellenbach in der Straße "Zum Ried" gemeldet. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, stand das Wohnzimmer in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte den Brand zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindern. Alle drei Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich selbstständig aus dem Gefahrenbereich begeben. Verletzt wurde niemand. Brandursächlich war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Elektrokleingeräts. Der Sachschaden durch Feuer, Löschwasser und Rußbildung beläuft sich auf circa 100.000 Euro.

(PB)

