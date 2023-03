Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber, Verdacht der Brandstiftung an leerstehenden Wohnhaus - Wagenfeld, Transporter aufgebrochen - Weyhe, Einbruch in Tankstelle ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Tankstelle

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Syker Straße. Nachdem der Täter mehrere Räume durchsucht und die Alarmanlage ausgelöst hatte, flüchtete er schließlich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0 entgegen.

Weyhe - Sachbeschädigung durch Hakenkreuz-Schmiererei

Ein noch unbekannter Täter beschmierte in der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 08:45 Uhr, die Wand einer Garage in der Neusser Straße mit einem Hakenkreuz und einer Zahl. Dem Täter erwartet ein Strafverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0 entgegen.

Stuhr - Kuhlen - Fahrzeug entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen braunen Mazda CX 5, der in einer Parkbucht in der Reutlinger Straße auf der Höhe der Hausnummer 31 geparkt war. Wer Hinweise geben kann bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Weyhe, Tel. 0421-8066-0, zu melden.

Syke - eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt - weiterer flüchtiger Fahrzeugführer wird gesucht

Glück im Unglück hatte eine 73-jährige, die ihren PKW am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, auf einen Parkplatz in der Straße Zum Hachepark abgestellt hatte. Ihr Auto wurde beim Ausparken durch einen anderen PKW beschädigt. Der Sachschaden wurde auf etwa 500EUR geschätzt. Dieser Rempler wurde durch Zeugen beobachtet, die der Polizei Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben konnten. Die 52-jährige Verursacherin aus Syke muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten. Weniger Glück hatte ein Fahrzeugbesitzer, dessen Auto auf dem Parkplatz des Syker Amtshofs geparkt war. Am Donnerstag, in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr, hat ein bisher noch unbekannter Verursacher den grauen VW-Beetle angefahren und im Bereich der Fahrerseite einen Schaden von ca. 1.500 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, entgegen.

Sulingen - aufgeklärte Unfallflucht

Am Donnerstag, um 11:40 Uhr, befuhr der Führer eines Pkw die Straße Zum Mühlenteich in Sulingen. Hierbei beschädigt er beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel einen dort geparkten Lieferwagen einer ortsansässigen Firma. Der Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch mit Hilfe eines Zeugen, der sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs notierte, ermittelt werden. Dem Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Varrel OT Dörrieloh - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kleinkraftradfahrer

Am Freitag, um 04:00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Führer eines Kleinkraftrades die Landesstraße 347 in der Gemarkung Varrel im Ortsteil Dörrieloh aus Richtung Ströhen kommend in Richtung Varrel. Hier kommt der Fahrer aufgrund einer stark verschmutzten Fahrbahn ins Schleudern und stürzt anschließend. Durch den Sturz wird der 46-jährige leicht verletzt. Am Kleinkraftrad entsteht ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Ermittlungen zur Feststellung des Verursachers der verschmutzen Fahrbahn dauern an.

Drebber - Verdacht der Brandstiftung an leerstehenden Wohnhaus

Am Freitagmorgen, gegen 04:15 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Dorfstraße nach Drebber gerufen. In einem alten leerstehenden Wohnhaus konnten die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr mehrere Brandherde feststellen. Die einzelnen Brände konnten durch die Ortsfeuerwehren aus Drebber, Aschen und Cornau unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wurde auf 5.000EUR geschätzt. Personen waren nicht in Gefahr. Aufgrund der unterschiedlichen Brandherde geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Die Polizei Diepholz hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05441/971-0 entgegen.

Wagenfeld - Transporter aufgebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 06:30 Uhr, brach eine unbekannte Person einen Transporter auf, welcher in der Schulstraße geparkt war. Aus dem Transporter wurde anschließend Werkzeug entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Wagenfeld zu verständigen, Tel. 05444/980100.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell