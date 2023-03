Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zu Gast bei der Informationsmesse der Arbeitsagentur - Mettmann - 2303054

Mettmann (ots)

In der Woche vom 13. März 2023 bis zum 17. März 2023 lädt die Berufsberatung der Arbeitsagentur Jugendliche und deren Eltern zur "Woche der Ausbildung" ein. Motto der Aktionswoche der Agentur für Arbeit Mettmann lautet: "Ausbildung ist Zukunft".

Im Rahmen dieser Aktionswoche findet am Donnerstag, 16. März 2023, eine Informationsmesse zum Thema "öffentlicher Dienst" statt, an der sich auch die Kreispolizeibehörde Mettmann beteiligt.

Die Einstellungsberaterinnen Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sa Galante Baasch werden in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr mit einem Infostand im "BIZ Mettmann", Marie-Curie-Straße 1-5 in 40822 Mettmann, anwesend sein.

Für den nächsten Einstellungstermin bei der Polizei NRW stehen zum 01.09.2023 wieder mehr als 2.600 Stellen für das duale Studium bereit. Seit diesem Jahr besteht zudem die Möglichkeit, im Rahmen des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level" mit dem Schulabschluss der mittleren Reife die Fachhochschulreife zu erwerben. Gleichzeitig sichert man sich eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung zu, sofern man den Abschluss erfolgreich absolviert und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, nicht nur mit einem Meisterbrief oder einer vergleichbaren Qualifikation, sondern auch schon nach Abschluss einer mindestens 2-jährigen Berufsausbildung und einer danach mindestens 3-jährigen Tätigkeit im gelernten Beruf, ein Studium bei der Polizei aufzunehmen.

Die Chancen auf einen Studienplatz bei der Polizei NRW sind, angesichts der weiterhin hohen Einstellungszahlen bei der Polizei in NRW, für jede Bewerberin und jeden Bewerber denkbar gut.

Wie man Polizistin oder Polizist wird, welche Voraussetzungen vorliegen müssen und was einen während des dualen Studiengangs sowie des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level" erwartet - all diese Fragen beantwortet unsere Personalwerberinnen auf der Informationsmesse gerne persönlich. Der Eintritt zur Messe im BIZ Mettmann ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Interessierte können auch jederzeit per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder telefonisch mit Nicole Rehmann, 02104 / 982-2222, oder auch Jennifer Sa Galante Baasch, Telefon 02104 / 982-2221, Kontakt aufnehmen.

