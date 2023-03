Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet - 65-Jährige schwer verletzt - Ratingen - 2303052

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, 13. März 2023, wurde eine 65-jährige Fahrzeugführerin bei einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich in Ratingen-West schwer verletzt. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zudem hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 49-jährige Leverkusenerin mit einem Ford Fiesta die Gothaer Straße in West. Im Einmündungsbereich zur Broichhofstraße hatte sie die Absicht, nach links auf die Broichhofstraße in Richtung Volkardeyer Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben wurde sie durch die tiefstehende Sonne geblendet und missachtete aus diesem Grund eine 65-jährige Ratingerin, die mit ihrem Mercedes Benz vorfahrtberechtigt die Broichhofstraße in Richtung Kaiserswerther Straße befuhr.

Bei dem Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde die 65-jährige Ratingerin so schwer verletzt, dass sie durch die alarmierten Rettungssanitäter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die 49-jährige Unfallverursacherin wurde verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Da sowohl der Ford Fiesta als auch der Mercedes Benz A160 nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell