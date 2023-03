Polizei Mettmann

POL-ME: Mann bei Autounfall schwer verletzt - Langenfeld - 2303053

Mettmann (ots)

In Langenfeld ist am Montagabend (13. März 2023) ein 35-jähriger Langenfelder bei einem Autounfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:45 Uhr war eine 51-jährige Hildenerin mit ihrem Opel über die Kölner Straße in Richtung Berghausen gefahren. Vor ihr fuhr ein 35-jähriger Langenfelder mit seinem Audi A5. Als der Langenfelder an der Kreuzung mit der Rheindorfer Straße nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte, missachtete die Hildenerin den dazu eingeleiteten Bremsvorgang des ihr vorfahrenden Audis und stieß daher mit recht hoher Wucht in das Heck des A5.

Hierbei wurden beide Autos total beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde der 35-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Kinder des Mannes, die sich ebenfalls im Auto befunden hatten, verblieben glücklicherweise ebenso wie die Unfallverursacherin unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell