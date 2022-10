Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A 81/Ob der Tauber West: Großkontrolle von Polizei und Zoll

Am Montag fand eine gemeinsame Großkontrolle der Polizei und des Hauptzollamtes Heilbronn, mit den Schwerpunkten gewerblicher Güterverkehr, Kriminalitätsbekämpfung und Drogen im Straßenverkehr, statt. Zudem war zur Unterstützung das Technische Hilfswerk Igersheim an der Rastanlage Ob der Tauber West. Während der Kontrolle von 7 Uhr bis 13 Uhr wurden 119 Fahrzeuge und 204 Personen kontrolliert. Hierbei beanstandeten die rund 52 Beamtinnen und Beamten Ordnungswidrigkeiten, wie unter anderem in 38 Fällen bei Sozialvorschriften, der Ladungssicherung in zwei Fällen, einmal des Ausländerrechts und sonstige bedeutende Ordnungswidrigkeiten. Des Weiteren konnten sieben Straftaten gegen das Ausländerrecht und vier Betrüge der Sozialleitungen sowie eine Urkundenfälschung festgestellt werden. Neun Personen führten unter einer Drogenbeeinflussung ein Fahrzeug und elf Straftaten wurden gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen. Die Beamtinnen und Beamten stellten zwei Führerscheine, einen Ausweis, Betäubungsmittel und 14.035 Euro an Sicherheitsleistungen sicher.

