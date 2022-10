Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Schöntal: Betrunken mit Sattelzug unterwegs

Am Montagmittag wurde ein Fahrer eines Sattelzuges kontrolliert, nachdem Mitarbeiter der Polizei mitteilten, dass der Mann betrunken sei. Der 44-Jährige konnte gegen 15.30 Uhr durch die Beamten in der Emil-Ziehl-Straße in Schöntal fußläufig angetroffen werden. Da er kurz zuvor jedoch noch mit dem Sattelzug gefahren war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille an. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins, muss der Mann nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kupferzell: Schlüsselkasten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag 12 Uhr bis Montag 12 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Schlüsselkasten einen Schlüssel. Der oder die Unbekannte begab sich an ein Glasfaserverteilergebäude in die Bahnhofstraße in Kupferzell. An der Außenfassade des Gebäudes war ein abschließbarer Schlüsselkasten angebracht. Der Täter oder die Täterin brach den Kasten mit einem unbekannten Werkzeug auf und entwendete den darin angebrachten Schlüssel. Ob die Täterschaft das Gebäude betreten hat, ist bislang unklar. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachten, oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bahnhofstraße machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer, 07940 940440, zu melden.

