Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn aus dem Stadtkreis Heilbronn vom 25.10.2022

Heilbronn-Klingenberg (ots)

Frontalzusammenstoß - Zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Montagnacht in Heilbronn-Klingenberg. Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf auf der L1106 von Böckingen in Richtung Nordheim. Aus noch unbekannter Ursache geriet er auf der Theodor-Heuss-Straße in der Ortsdurchfahrt Klingenberg auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Smart zusammen. Dieser stieß im weiteren Verlauf gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Golf. Der 37-jährige Fahrer des Smart sowie der 22-jährige Unfallverursacher erlitten jeweils schwere Verletzungen. An dem VW des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Während der Schaden an dem Smart auf ca. 10 000 Euro beziffert wird, entstand an dem geparkten VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 3 000 Euro. Die Ortsdurchfahrt musste während der VU-Aufnahme ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr am Unfallort im Einsatz.

Werner Lösch

