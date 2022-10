POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Hubschrauber im Einsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Ein Anrufer meldete am vergangenen Freitag auf dem Fußweg der Lothar-Daiker-Straße in Bad Mergentheim verdächtige Rufe einer Frauenstimme gehört zu haben. Nach der Absuche des Bereichs durch die Polizei wurden die umliegenden Kliniken kontaktiert. Auch hier waren keine Vorfälle bekannt. Zur besseren Aufklärung wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Nach der Absuche durch den Polizeihubschrauber ergaben sich keine weiteren Anhaltspunkte auf eine hilflose Person, weshalb die Suche eingestellt wurde.

Assamstadt: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person am vergangenen Freitag auf einem Firmenparkplatz in Assamstadt. Auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße streifte der oder die Unbekannte den geparkten BMW und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 21-jährige Fahrer des BMW bemerkte die Beschädigungen an seinem Fahrzeug gegen 17 Uhr. Möglicherweise stammen die Schäden von einem dunkelblauen Ford Kleinbus, welcher rechts neben dem BMW geparkt war. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Personen- und hoher Sachschaden nach Unfall

Schwer verletzt wurde ein 25-Jähriger am Samstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Motorradfahrer in Bad Mergentheim. Mit seinem Elektrokleinstfahrzeug überquerte der junge Mann gegen 15.30 Uhr einen Zebrastreifen in der Herrenwiesenstraße, als er von dem 60-Jährigen auf seiner Honda erfasst wurde. Circa 50 Meter vor dem Zebrastreifen hatte der Motorradfahrer, einen Pkw überholt. Der 60-Jährige konnte sein Bike vor dem Fußgängerüberweg wohl nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem 25-Jährigen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde das vermutlich geschobene Elektrokleinstfahrzeug des Mannes auf den entgegenkommenden Pkw eines Zeugen geschleudert. Das Motorrad des Unfallverursachers kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Glasscheibe des anliegenden Bäckers. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro. Die Herrenwiesenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Igersheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am vergangenen Samstag zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Golfclubs in Igersheim geparkten VW Golf Sportsvan, und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Gegen 15 Uhr soll ein weißer Mercedes sehr knapp an dem geparkten Fahrzeug vorbeifahren sein. Ob dieser an dem Unfall beteiligt ist, ist nicht bekannt. Da sich der Unfallverursacher nicht mehr am Unfallort befand, bittet die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad-Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Raub im Schloßpark

Das Handy wurde einem 21-Jährigen am späten Samstagabend von zwei mutmaßlich Jugendlichen auf Höhe des Ententeichs in Bad Mergentheim geraubt. Der junge Mann lieh den augenscheinlich jugendlichen Tätern sein Feuerzeug, welches er im Anschluss zurückforderte. Da diese das Feuerzeug nicht herausgeben wollten, entfernte sich der 21-Jährige von den mutmaßlichen Tätern um Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Einer der zwei Jugendlichen folgte ihm und griff ihn an. Während er auf ihn einschlug und trat, entriss er dem 21-Jährigen wohl sein Handy und flüchtete anschließend mit dem zweiten Täter auf dessen Roller in unbekannte Richtung. Der 21-Jährigen kann die Täter wie folgt beschreiben: Der Angreifer war männlich, 16-18 Jahre alt, schlank gebaut und circa 180 cm groß. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Winterjacke, eine dunkle enge Hose, hatte dunkle Augen und hatte einen rotbraunen Bartansatz und ein schmales Gesicht. Er sprach deutsch mit einem leichten Akzent. Der Rollerfahrer soll ebenfalls männlich, 16-18 Jahre alt, eher schlank gebaut und circa 170 cm groß sein. Er hatte blond-braune Haare, welche an den Seiten kurz , oben lang und nach links gekämmt waren. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Der Fahrer sprach akzentfrei deutsch und hatte eine höhere Stimme. Die Polizei bittet nun um Zeugen, welche Angaben zu den vermeintlichen Tätern und dem Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad-Mergentheim zu melden. Es gibt insbesondere Hinweise auf einen Mann und eine Frau, welche in der Nähe des Tatortes standen und dem Geschädigten wohl geraten haben die Polizei zu rufen.

Tauberbischofsheim: Handel und Besitz von Marihuana

Mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Handels mit Drogen muss ein 17-Jähriger aus Lauda-Königshofen rechnen. Einer Streife war der Teenager am Samstagvormittag auf seinem Leichtkraftrad in der Badstraße aufgefallen. Nach einer kurzen Hinterherfahrt konnten die Beamten den Mopedfahrer gegen 10.45 Uhr in der Industriestraße anhalten und kontrollieren. Nach dem Anhalten hatte der 17-Jährige einen Beutel weggeworfen. Als die Polizisten den Beutel überprüften, stellten sie fest, dass dieser Marihuana enthielt. In umittelbarer Nähe der Kontrollörtlichkeit trafen die Polizisten einen ebenfalls 17-Jährigen auf einer Parkbank an, welcher zu warten schien. Der vermeintlich Wartende hielt Bargeld in seiner Hand und äußerte gegenüber den Beamten, dass er wohl von dem Zweiradfahrer Marihuana kaufen wollte. Die Beamten stellten bei dem Leichtkraftradfahrer Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Dieser verlief positiv auf THC. Der 17-Jährige musste mit der Streife in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Durch eine weitere Streife wurde die von einer Richterin angeordnete Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, bei welcher weiteres Haschisch und weiteres Beweismaterial, darunter mögliche Verkaufsutensilien aufgefunden wurden. Das Mobiltelefon des Mopedfahrers wurde durch die Beamten ebenfalls beschlagnahmt.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf

An vergangenem Samstag zwischen 20.30 Uhr und 10.40 am Sonntag, streifte ein unbekannter Täter einen am rechten Fahrbahnrad geparkten SEAT Leon Cupra auf Höhe der Schlachtstraße 10 in Tauberbischofsheim und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am beschädigten Pkw sind an der Mitfahrertüre rechts, sowie am Kotflügel hinten rechts großflächige Kratzspuren und deutliche weiße Lackspuren festzustellen. Da sich der Unfallverursacher nicht mehr am Unfallort befand, bittet die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim zu melden.

