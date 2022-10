Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In ein Krankenhaus musste ein 57 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall am Sonntag, kurz nach 16:30 Uhr, in Billigheim gebracht werden. Der Mann verlor auf der Straße am Boxhof vermutlich aufgrund von Rollsplitt die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte auf die Fahrbahn und schlitterte in einen Graben. Er wurde mit auzfgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Zweirad der Marke Triumph entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Mosbach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Die Scheibe eines in der Straße "Am Hardberg" in Mosbach abgestellten Opel Astra ging im Zeitraum zwischen Donnerstag, 3 Uhr, und Freitag, 17 Uhr, zu Bruch. Es besteht der Verdacht, dass diese mutwillig eingeschlagen wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 062618090 beim Polizeirevier in Mosbach melden

Mosbach: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 83-jährige Fiat-Fahrerin bei einem Unfall am Freitag, gegen 11:45 Uhr, auf der B 27 an der Abzweigung in Richtung Lohrbach zwischen Mosbach und Neckarburken zu. Die Frau wollte mit ihrem Fahrzeug nach links abbiegen und übersah dabei offenbar einen aus Richtung Neckarburken kommenden Opel, der von einer 68-jährigen Frau gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Die Fiat-Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 7.500 Euro.

Seckach: Mann durch Hundebiss verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein 51 Jahre alter Mann von Seckach aus in eine Klinik geflogen werden. Der Mann war zuvor von einem Hund gebissen worden, der sich in der Waidachshofer Straße auf einem umzäunten Grundstück befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie ist es zu dem Vorfall kommen konnte.

Osterburken: Autofahrer sieht mehreren Anzeigen entgegen

Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen 37-jährigen Mann zu, der am Sonntag, kurz nach 16:00 Uhr, mit einem Opel auf der Melchinger Straße in Osterburken unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Buchen Hinweise auf aktuellen Drogenkonsum bei dem Mann fest. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Opel ohne Wissen des Fahrzeughalters in Betrieb genommen hatte. Der 37-Jährige musste das Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Da bei dem Mann auch noch eine geringe Menge Heroin gefunden werden konnte, muss er sich nicht nur wegen der Verkehrsstraftaten verantworten, sondern auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Buchen: Kleintransporter landet in Bachbett

Am Samstag, gegen 4:40 Uhr, kam ein 28 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Kleintransporters auf dem Verbindungsweg zwischen Bödigheim und Großeicholzheim in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem Bachbett. Der Mercedes-Sprinter, an dem Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro entstand, musste aufwendig geborgen werden. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt.

Buchen: Alkoholisierter Mann greift Beamte an

Alle Hände voll zu tun hatten die Besatzungen zweier Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Buchen in der Nacht auf Sonntag vor einer Diskothek "Am Hohen Markstein" in Buchen. Die Beamten waren zunächst vor Ort, da sich ein Ehepaar miteinander stritt und es zwischen den beiden auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Während der Aufnahme des Sachverhalts kam es in der Nähe zu einer Körperverletzung, bei der zwei 27 und 22 Jahre alte Männer ihren 28-jährigen Bekannten schlugen. Die Beamten schritten ein und konnten den Streit beenden. Der 22-jährige Angreifer war jedoch so aggressiv, dass er zunächst gegen ein Auto schlug und dann plötzlich eine Polizeibeamtin am Hals packte. Dieser tätliche Angriff konnte von den eingesetzten Beamten umgehend beendet werden. Verletzt wurde niemand. Der 22-Jährige, bei dem ein Alkoholtest fast zwei Promille anzeigte, ließ sich aber nicht beruhigen und musste in Gewahrsam genommen werden. In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers endete der Abend auch für eine zunächst an den Auseinandersetzungen unbeteiligte Person. Der ebenfalls 22-Jährige störte die polizeilichen Maßnahmen massiv und war aufgrund seiner Alkoholisierung, die fast 3,4 Promille betrug, nicht in der Lage seinen Heimweg alleine anzutreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell