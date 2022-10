Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Betrunken gegen Verkehrsinsel gefahren

Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung fuhr eine 37-Jährige am Freitagabend auf eine Verkehrsinsel in der Bruchsaler Straße in Eppingen. Die Frau war gegen 23 Uhr mit ihrem Opel in Eppingen-Rohrbach unterwegs, als sie zunächst mit einem Reifen auf die Verkehrsinsel geriet. Daraufhin kam sie von der Straße ab und fuhr gegen einen massiven Steinquader. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die 37-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Opel-Fahrerin musste die Beamten deshalb in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgegeben. Der Führerschein der Frau wurde durch die Polizisten sichergestellt. Das Fahrzeug der 37-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Bad Rappenau: Unfall mit zwei Verletzten

Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte eine 86-jährige VW-Fahrerin am Freitagmittag einen Unfall in der Südstraße in Bad Rappenau. Die Frau übersah wahrscheinlich gegen 12.45 Uhr einen vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen mit seinem Mazda und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die 86-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 20-Jährger E-Scooter-Fahrer am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall in der Wilhelmstraße in Heilbronn zu. Der junge Mann war gegen 2.45 Uhr auf dem Fahrradweg in Richtung Sontheimer Straße unterwegs, als er, ohne Fremdbeteiligung, stürzte. Nach dem Sturz musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daher musste der 20-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgegeben und muss mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Betrunken gegen Pfeiler im Parkhaus gefahren

Zu viel Alkohol könnte am Freitagabend die Ursache für einen Unfall in einem Parkhaus am Experimenta-Platz in Heilbronn gewesen sein. Eine 44-Jährige fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem VW im Parkhaus rückwärts und kollidierte mit einem Pfeiler. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die 44-Jährige musste daher die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel der Frau wurden durch die Polizisten einbehalten.

Heilbronn: Betrüger unterwegs - Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte - Ergänzung zur PM vom 22.10.2022

Zwei bisher Unbekannte gelangten am Freitagvormittag, zwischen 11.20 Uhr und 12.45 Uhr, unter vortäuschen falscher Tatsachen in die Wohnungen einer 80-Jährigen und einer 76-Jährigen in Heilbronn. Sowohl in der Mannheimer Straße, als auch in der Herbststraße behaupteten die Männer von der Hausverwaltung beauftragt worden zu sein das Wasser abzustellen. Im weiteren Verlauf lenkte einer der Täter die Frauen ab, während der andere die Wohnungen nach Wertsachen durchsuchte. Die Männer entkamen im Anschluss unerkannt mit einer Beute im dreistelligen Eurobereich. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: Circa 170 cm groß, schlank, circa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet mit blauer Basecap, weißblaue Turnschuhe, schwarzer Ohrstecker im linken Ohr Unbekannter 2: Circa 180 cm groß, korpulent, circa 35 Jahre alt, Bart, trug blaue Steppjacke, Jeans, blaue Turnschuhe und eine blaue Basecap, humpelt leicht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder möglicherweise selbst Besuch der beiden Unbekannten hatten und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Weinsberg: Gartenhütte abgebrannt

Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Sonntagabend eine Gartenhütte in der Straße "Hinter dem Hirschberg" in Weinsberg ab. Ein Spaziergänger entdeckte das Feuer gegen 17.15 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Bei dem Brand entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Untergruppenbach: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit und die Beeinflussung von Alkohol waren vermutlich die Ursache für einen Unfall auf der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach am Sonntagmittag. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer kam gegen 12.30 Uhr zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und lenkte dann sein Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW eines 69-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der VW nach rechts in einen Waldweg geschleudert. Der BMW drehte sich auf der Fahrbahn und kam dann zum Stehen. Durch die Kollision wurden der Fahrer des VWs sowie seine 21- und 52 Jahre alten Mitfahrerinnen schwer verletzt. Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 67.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 60-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daher musste der BMW-Fahrer im Anschluss im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Heilbronn: Mögliche Schussabgabe bei Hochzeitskorso

Eine mögliche Schussabgabe im Rahmen eines Hochzeitskorsos in der Stuttgarter Straße in Heilbronn meldeten zwei Zeugen am Sonntagabend. Gegen 17.45 Uhr bewegte sich der Hochzeitskorso in Richtung Autobahnzubringer, als aus einem weißen Fahrzeug die Schussabgabe erfolgt sein soll. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine Hochzeitsgesellschaft in Ilsfeld ausfindig gemacht werden. Auf dem Parkplatz wurden zehn weiße PKW festgestellt. Aufgrund mangelnder Hinweise zu dem vermeintlichen Täterfahrzeug wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen.

Flein: Maserati gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Maserati Levante in der Talheimer Straße in Flein. Das Fahrzeug wurde von seinem Besitzer am Freitag gegen 17.00 Uhr letztmalig gesehen. Das Fehlen des PKWs wurde am Samstag gegen 10 Uhr festgestellt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des schwarzen Maserati Levante machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 1044444, zu melden.

