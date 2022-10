Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Einbrecher scheitern an Fenster - Zeugen gesucht

An einem Fenster sind Einbrecher am Sonntagabend in Öhringen-Cappel gescheitert. Die Täter hatten zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr versucht, ein Fenster in einem Gebäude in der Bachstraße aufzuhebeln. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Mit Radfahrerin zusammengestoßen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin flüchtete am Freitagmittag eine Person mit ihrem Fahrzeug in Öhringen. Gegen 11.45 Uhr kollidierte der oder die Unbekannte mit dem Fahrzeug, vermutlich ein schwarzer SUV der Marke Mercedes, in der Herrenwiesenstraße mit einer 43-jährigen Radlerin. Die Frau hatte einen Zebrastreifen in Richtung Berliner Straße überquert, als ihr zwei Fahrzeuge die Vorfahrt nahmen und den Zebrastreifen überfuhren. Die 43-Jährige konnte den Zusammenstoß mit dem mutmaßlichen SUV nicht mehr verhindern und stürzte in der Folge des Unfalls. Die 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Anstatt sich um die Gestürzte zu kümmern, fuhr die Person in Richtung Uhlandstraße davon. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Öhringen: Eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Leicht verletzt wurde eine 54-Jährige bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Öhringen. In der Kreuzung der Hungerfeldstraße mit der Münzstraße kollidierte ein 22-jähriger VW-Fahrer mit dem VW Polo der 54-Jährigen. Der junge Mann war gegen 15 Uhr aus der wartepflichtigen Hungerfeldstraße in die Kreuzung eingefahren und mit dem auf der Münzstraße fahrenden Polo zusammengestoßen. Dessen Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Schöntal: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Rangieren beschädigte in der Nacht auf Sonntag eine unbekannte Person einen geparkten Mercedes in Schöntal. Ein 60-Jähriger hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "In der Halde" geparkt. Der oder die Unbekannte kollidierte vermutlich beim Rangieren mit dem Daimler und beschädigte diesen. Der Schaden von etwa 5.000 Euro hielt den Verursacher oder die Verursacherin nicht auf und die Person setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Schaden an einem BMW nach einem Unfall am Freitagmorgen in Künzelsau. Zwischen 8.40 Uhr und 9.20 Uhr war der BMW in der Bergstraße abgestellt. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der oder die Unbekannte diesen mit seinem oder ihrem Fahrzeug. Anstatt an der Unfallstelle zu warten du sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Person davon, ohne die Polizei zu verständigen. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Nach Unfallflucht ermittelt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Nach einem Unfall entfernte sich ein 22-Jähriger am Samstagnachmittag mit seinem BMW von der Unfallstelle in Künzelsau. Der BMW kollidierte gegen 17 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Hauptstraße mit einem geparkten Audi und der Fahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen, konnten der alarmierten Polizei das Kennzeichen des BMW mitteilen. Eine Streife traf den BMW an der Anschrift des Halters in Künzelsau an. Hier konnte die Streife die Insassen des BMW ermitteln. Der 22-Jährige konnte von den Polizisten als Fahrer identifiziert werden. Da der junge Mann Anzeichen auf Alkoholeinfluss aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,38 Promille. Der BMW-Fahrer musste mit den Beamten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

