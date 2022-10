Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn aus den Landkreisen Heilbronn/Neckar-Odenwald-Kreis vom 23.10.2022

Bad Friedrichshall/Osterburken (ots)

Polizeieinsatz wegen angeblich mit Pistole bewaffnetem Mann

Zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen kam es am Sonntagmittag in Bad Friedrichshall-Kochendorf bzw. in Osterburken. Über Notruf wurde der Polizei gegen 11.40 Uhr mitgeteilt, dass sich in der Bahnhofstraße in Kochendorf eine schwarz gekleidete männliche Person, eine Pistole in der Hand haltend, in Richtung Bahnhof bewegen würde. Die sofortigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Person in Kochendorf in einen Regionalzug in Richtung Würzburg eingestiegen war. Im Bahnhofsbereich angetroffene Zeugen gab an, dass es sich bei der Pistole mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Wasserspritzpistole handelt. Die gesuchte Person, ein 22-jähriger Mann, der im Landkreis Heilbronn wohnhaft ist, wurde bei einem Halt des Zugs in Osterburken in diesem festgestellt und vorläufig festgenommen. Die teilweise vermummte Person trug die Pistole, erkennbar eine farbige Wasserspritzpistole, bei sich. Eine konkrete Bedrohung einer Person mit der Pistole wurde nicht bekannt. Der Zug konnte seine Fahrt nach den polizeilichen Maßnahmen nach knapp 10 Minuten fortsetzen. Nach dem Abschluss der Ermittlungen durch die Polizei in Neckarsulm wurde der 22-Jährige an seinen Wohnort entlassen. Insgesamt waren 8 Polizeistreifen sowie die Bundespolizei im Einsatz.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell