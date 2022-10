Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Smart in der Adelsheimer Straße in Osterburken. Das Fahrzeug war durch seinen 69-jährigen Besitzer auf einem Park and Ride Parkplatz abgestellt worden. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er fest, dass die Heckscheibe ein- und die beiden Außenspiegel abgeschlagen wurden. Desweiteren wurde die Antenne verbogen und eine ätzende Flüssigkeit auf der Frontscheibe verteilt. An dem Smart entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

B27/Langenelz: Gefährliches Überholmanöver - Wer kann Angaben machen?

Eine bisher unbekannte Person soll am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 27, trotz Überholverbot, ein anderes Auto überholt und dabei den Gegenverkehr gefährdet haben. Gegen 16 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße von Mosbach kommend in Richtung Buchen. Auf Höhe der Abzweigung Langenelz soll ihm ein heller PKW, zum Teil auf seiner Fahrspur, entgegengekommen sein, weshalb der junge Mann auswich und sein Auto mit der Leitplanke kollidierte. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun die weiteren Beteiligten. Wer wurde zu genannter Uhrzeit von einem hellen PKW in Fahrtrichtung Mosbach im Überholverbot überholt und kann Angaben zu dem überholenden PKW machen? Desweiteren werden Zeugen gesucht die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben hierzu machen können. Alle Hinweise nimmt die Polizei in Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Obrigheim-Asbach: Gerüst gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Gerüst wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Bargener Straße in Asbach entwendet. Eine bisher unbekannte Person stahl das Gerüst vom Gelände einer Firma. Hierdurch entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell