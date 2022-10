Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Farbschmierereinen an Kirche - Polizei sucht Zeugen

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursachten bisher Unbekannte in der Nacht von Mittwoch am Donnerstag an einer Kirche in der Bismarckstraße in Wertheim. Der oder die Täter besprühten die Kirche mit diversen Schriftzügen und Formen. Hierzu benutzten sie vermutlich blaues Lackspray. Eine Spur der blauen Farbe konnte durch die eingesetzten Polizisten von der Kirche aus bis zum Bahnhof verfolgt werden. Hier wurden viele kleine Farbsprühstöße auf Geländern, Hecken, Laternenmasten und dem Gehweg festgestellt. Der letzte Sprühpunkt befand sich auf einem Briefkasten am Busbahnhof Wertheim. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Schmierfink geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Geld an WhatsApp-Betrüger überwiesen

Eine bislang unbekannte Person kontaktierte am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr eine 82-jährige Frau aus Wertheim via WhatsApp und gab sich als deren Tochter aus. Die Person, die sich als vermeintliche Tochter der 82-Jährigen ausgab, bat im weiteren Verlauf des Chats um die Überweisung einer Rechnung. Die Frau überwies die Rechnung im vierstelligen Bereich auf ein Konto, zu dem die Daten ebenfalls per WhatsApp von der angeblichen Tochter übersandt wurden. Als sie den Betrug bemerkte, tätigte sie keine weiteren Überweisungen mehr und wendete sich an die Polizei. Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor diesen und weiteren Betrugsmaschen, die über das Telefon begangen werden. Seien Sie skeptisch, wenn eine Ihnen nicht bekannte Telefonnummer eine Nachricht schreibt. Wenn sich beispielsweise jemand als Verwandter ausgibt, dann sollte man mit dem "echten" Sohn, Enkel oder der Tochter auf andere Weise in Kontakt treten. Dies kann über Angehörige erfolgen oder über die Telefonnummer, die der Person schon bekannt ist. Es sollte nicht die angeblich neue Telefonnummer (also die Nummer des Betrügers) gewählt werden.

Königshofen: Unfallflucht - Zeugenaufruf Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro verursachte eine Person am heutigen Freitag, 21.10.2022, an einem LKW in Königshofen. Ein 46-Jähriger parkte am Donnerstagabend gegen 17 Uhr seinen LKW in der Gewerbestraße in Königshofen entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand und verließ die Örtlichkeit. Als er am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er Schäden an der rechten Fahrzeugfront, an der rechten Bedieneinheit sowie an einem Trittbrett am Fahrzeugheck. Da sich der Unfallverursacher nicht mehr am Unfallort befand, bittet die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Sachbeschädigung an Briefkasten des Polizeireviers - Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am 20.10.2022 gegen 18.40 Uhr den Briefkasten des Polizeireviers in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim vermutlich mittels eines Fußtrittes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro richtete eine Person zwischen Montagnachmittag, 17.10.2022 und Dienstagnachmittag, 18.10.2022, in der August-Laukhuff-Straße an. Eine 55-Jährige parkte am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr ihren Pkw in der August-Laukhuff-Straße in Weikersheim. Als sie am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Schäden am vorderen rechten Radlauf ihres Pkw. Da sich der Unfallverursacher nicht mehr am Unfallort befand, bittet die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim zu melden.

Weikersheim: Hoher Schaden nach Verkehrsunfall Zwei leicht verletzte Personen und rund 16.000 Euro Sachschaden waren das Resultat eines Unfalls am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in Weikersheim. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Landesstraße von Weikersheim kommend in Fahrtrichtung Igersheim. Auf Höhe Elpersheim wollte der Mann rechts abbiegen. Hierbei fuhr er vermutlich über die Linksabbiegerbegrenzung. Eine 19-jährige Seat-Fahrerin, die hinter dem 21-Jährigen herfuhr, schätzte nach derzeitigen Ermittlungen die Situation vermutlich falsch ein und fuhr mit der linken Fahrzeugfront frontal in den bereits nach rechts abbiegenden Pkw des Mannes. An dem BMW des 21-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Sachschaden an dem Seat der 19-Jährigen beträgt ebenfalls rund 8.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Personen wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

