Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte verletzten Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die am Mittwoch, 3. August 2022, in Buer zwei Männer geschlagen und verletzt haben. Zunächst hatte einer der Unbekannten einem 20-Jährigen um 20 Uhr dessen Kopfhörer an einem Supermarkt-Parkplatz an der Horster Straße entrissen und war mit diesen geflüchtet. Kurz darauf kamen zwei weitere Unbekannte in bedrohlicher Weise auf den Mann zu, vor denen er sich in den Supermarkt flüchtete. Hier schlugen sie den 20-Jährigen und verletzten ihn. Auch ein 24 Jahre alter Mitarbeiter des Geschäfts, der dem 20-Jährigen helfen wollte, wurde angegriffen und verletzt. Ihn brachte im Anschluss ein Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die unbekannten Angreifer flüchteten, nach denen die Polizei nun sucht. Alle drei waren 1,80 bis 1,85 Meter groß und trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter hatte schwarzes, gelocktes Haar, die beiden anderen Gesuchten haben eine dunkle Hautfarbe und schwarze Haare. Zeugen melden sich mit Hinweisen bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell