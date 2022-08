Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Personen bei Streit verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen hat am Dienstag, 2. August 2022, einen Polizeieinsatz in der Neustadt ausgelöst. Gegen 8.40 Uhr meldeten Anrufer der Polizei die Auseinandersetzung an der Straße "Am Wiehagen". Dabei wurden eine 31-jährige Gelsenkirchenerin sowie zwei 30 und 33 Jahre alte Männer aus Gelsenkirchen durch eingesetzte Messer leicht verletzt. Die Beamten erteilten allen Beteiligten einen Platzverweis, stellten die aufgefundenen Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

