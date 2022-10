Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Auto auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Mercedes wurde zwischen Donnerstag, 13.10.2022, und Freitag,14.10.2022, auf einem Firmenparkplatz in der Günther-Ziehl-Straße durch einen Unbekannten beschädigt. Der Pkw stand zwischen 19 Uhr am vergangenen Donnerstag und 15.30 Uhr am vergangenen Freitag in der Günther-Ziehl-Straße. Vermutlich stieß die unbekannte Person beim Öffnen der Türe des daneben geparkten Fahrzeuges an den Mercedes und flüchtete anschließend. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Krautheim: Sprinter beschädigt während Besitzer darin schlief

Während der Besitzer eines Mercedes Sprinter in seinem Fahrzeug übernachtete, stieß am Montagmorgen ein unbekannter Fahrzeuglenker dagegen. Der Sprinter stand gegen 6 Uhr auf der Straße "In der Au", die aufgrund der Herbstmesse in Krautheim gesperrt war. Der Besitzer wachte durch einen Knall auf. Beim Nachschauen konnte er einen größeren, älteren Pkw mit silbernem Lack wahrnehmen, der zurücksetzte und in Richtung Schulstraße davonfuhr. Vermutlich sind durch den Unfall Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugfront und am Außenspiegel entstanden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Krautheim: Baumstämme gestohlen

Unbekannte entwendeten von Mittwoch auf Donnerstag Baumstämme in Krautheim. Die zehn Stämme lagen zwischen 7.45 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Donnerstag am Waldweg. Ein Unbekannter entwendete diese vermutlich mit Hilfe eines Lkws mit integriertem Kran. Da vor Ort Sägespäne aufgefunden wurden, wird davon ausgegangen, dass auch eine Säge zum Einsatz kam. Es entstand Sachschaden von rund 1.800 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: 22.000 Euro Schaden nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Künzelsau entstand Sachschaden von rund 22.000 Euro. Der Fahrer eines BMW war gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Belsenberg kommend in Richtung Stachenhausen unterwegs. Ein Ford-Lenker befuhr zu diesem Zeitpunkt die Landesstraße 1022 von Hermuthausen kommend und bog links in die B 19 ein. Hierbei übersah er vermutlich den BMW und die beiden Autos kollidierten. Die beiden Fahrer wurden aufgrund der Kollisionsgeschwindigkeit zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund von ausgelaufenem Öl wurde die Straße durch die Straßenmeisterei gereinigt.

