Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 23.10.2022 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall Am Sonntagnachmittag befuhr gegen 17:00 Uhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Kreisstraße von Neuenstadt am Kocher in Richtung Cleversulzbach. Im Verlauf der Strecke will diese nach links in den Gemeindeverbindungsweg nach Langenbrettach abbiegen. Hierbei übersieht die Opel-Fahrerin ein entgegenkommendes Motorrad. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 51-jährige Kawasaki-Fahrer und dessen 18-jährige Sozia werden schwer, die Pkw-Lenkerin leicht verletzt. Alle Beteiligte wurden zur weiteren Versorgung in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es entstand nach den derzeitigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

