Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Unfall im Kreuzungsbereich

Hauneck. Am Samstag (08.01.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Hauneck die Hersfelder Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine 78-jährige Fahrerin eines Ford, ebenfalls aus Hauneck, befuhr die Straße Döllwiesen in Richtung Kreuzung Hersfelder Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain. Am Samstag (08.01.), gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Bundesstraße von Hartmannshain herkommend in Richtung Grebenhain. Auf der winterlichen Fahrbahn verlor der 50-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn, stieß gegen einen Leitpfosten am Fahrbahnrand und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Audi auf den schrägen Leitplankenbeginn. Hierdurch wurde das Fahrzeug ausgehebelt, drehte sich in der Luft und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es kam zu circa 1.000 Euro Sachschaden.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell