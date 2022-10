Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach/Adelsheim: Feuerwehreinsätze nach Rauchentwicklung

Zu je einem Einsatz rückten die Feuerwehren aus Adelsheim und Mosbach am Montagabend aus. In Mosbach mussten die Einsatzkräfte gegen 23.45 Uhr in die Neckarburkener Straße, da bei einem Anwohner einer Gemeinschaftsunterkunft eine erhebliche Rauchentwicklung beim Kochen entstand. Hierbei löste die Brandmeldeanlage aus. Zu einem weiteren Fall rückte die Feuerwehr in Adelsheim gegen 18:15 Uhr aus, nach dem Anwohner mitteilten, dass sich im Keller des Wohnhauses im Ronstockweg Rauch gebildet habe. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Kunststoffeimer Feuer gefangen hatte, in dem sich noch heiße Glutreste befanden. In beiden Fällen kam es zu keinen Beschädigungen oder Verletzungen. Die Feuerwehr Mosbach war mit 25 und Adelsheim mit 49 Einsatzkräften an den Einsatzorten.

Elztal: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Zwei jugendliche Personen konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Anwohnerin in Auerbach beobachten, welche versuchten Türen an Autos, Wohnhäuser und Garagen zu öffnen. Die Frau konnte lediglich die misslungenen Versuche in der Straße "Im Lehnlein" beobachten. Jedoch kam es in unmittelbarer Nähe in der Narzissenstraße im gleichen Zeitraum zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Hier hat ein bislang Unbekannter einen VW Golf geöffnet und das Portmonnaie entwendet. Ob es sich bei den beiden dunkel gekleideten Jugendlichen um einen der Täter handelt ist bislang nicht geklärt. Zeugen die die Tat beobachten konnten oder die beiden jungen Männer gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schefflenz, unter 06293 233, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell