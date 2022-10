Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Baumaterial und Werkzeuge aus Container gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte entwendeten am Wochenende erneut Baumaterial und Werkzeuge aus einem Baucontainer in der Großgartacher Straße. Der oder die Täter überwanden eine Kette und ein Vorhängeschloss um zwischen Freitag, 8 Uhr und Montag, 9 Uhr, in den Container zu gelangen. Dies war bereits der zweite Einbruch in den selben Container innerhalb einer Woche. Die Unbekannten entkamen unerkannt mit Beute im vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin verursachte am Montagmorgen auf der Großgartacher Straße in Heilbronn einen Unfall und fuhr danach davon. Die Frau fuhr gegen 8.15 Uhr, im stockenden Verkehr, auf den Opel einer 19-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den davor fahrenden BMW eines 56-Jährigen geschoben. Die Unallverursacherin entfernte sich nach dem Unfall in ihrem roten Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Bäckerei

Bisher Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei in der Allee in Heilbronn ein. Der oder die Täter hebelten vermutlich die Eingangstüre auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Im weiteren Verlauf wurde, auf bisher unbekannte Weise, der Tresor im Büro geöffnet und Bargeld entwendet. Die Polizei Heilbronn bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Brackenheim: Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte ein 73-jähriger Opelfahrer am Montagmorgen einen Unfall in der Georg-Kohl-Straße in Brackenheim. Der Man befuhr gegen 7.15 Uhr die Landesstraße 1106 von Brackenheim kommend in Richtung Dürrenzimmern. An der Einmündung zur Straße "Im Forst" übersah er wahrscheinlich einen verkehrsbedingt haltenenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

L530/Bad Wimpfen: Ein schwer Verletzter bei Unfall

Ein schwer Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 530 bei Bad Wimpfen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 43-Jähriger, zwischen 0.20 Uhr und 0.40 Uhr, mit seinem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich anschließend in einem Feld. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizisten einbehalten.

Widdern: Werkzeuge aus Container entwendet - Wer hat was gesehen?

Bisher Unbekannte entwendeten am Freitagnachmittag diverse Werkzeuge aus einem Container im Gewerbegebiet in Widdern. Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr war der Container auf dem Baustellengelände unbeaufsichtig. Diesen Umstand nutzten der oder die Täter um Werkzeug mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Eurobereich zu entwenden. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000, zu melden.

K2156/Ilsfeld: Als Geisterfahrer unterwegs - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Aus bisher unbekannter Ursache war ein 79-Jähriger mit seinem Mercedes am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 2156 bei Ilsfeld als Geisterfahrer unterwegs. Der Mann fuhr von Ilsfeld kommend bis zur Abzweigung Neckarwestheim. Dabei fuhr er auf der Gegenfahrbahn und zog immer nur dann auf die rechte Fahrbahn wenn er Gegenverkehr hatte. Durch die Irrfahrt mussten mindestens vier PKW stark abbremsen und ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem der 79-Jährige durch die Polizei kontrolliert werden konnte, stellte sich heraus, dass er zu einer Veranstaltung wollte. Wo diese stattfand konnte er nicht sagen. Außerdem wusste er nicht wo er sich befand. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder geschädigt wurden. Die betreffenden Personen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

A81/Mundelsheim: Parken auf der Autobahn - Gefährliche Aktion bringt zwei Männer zur Anzeige

Ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person ereignete sich am Sonntagabend auf der Autobahn 81 gegen 18 Uhr zwischen Ilsfeld und Mundelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart. Daraufhin waren ein 21-jähriger Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer auf der Gegenfahrbahn wohl derart von der Situation beeindruckt, dass diese kurzerhand auf dem rechten Fahrbahnrand der gut befahrenen Autobahn 81 gegen 19.30 Uhr parkten. Im Anschluss machten sie sich fußläufig auf den Weg über die Fahrstreifen und die Leitplanken hin zur Unfallstelle. Bei einem anschließenden verkehrserzieherischen Gespräch zeigten die beiden wenig Einsicht in ihr gefährliches Verhalten. Im Anschluss baten die Betroffenen um eine Verbringung zu ihrem auf der Autobahn geparkten Fahrzeug. Um ein sicheres Passieren der Fahrstreifen zu ermöglichen, wurde der Verkehr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart angehalten. Die beiden Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Biberach: Unfallflucht nach einem Unfall mit Personenschaden

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr wollte ein 10-Jähriger die Unterlandstraße auf Höhe der Einmündung Mittnachtstraße in Heilbronn-Biberach überqueren, als ein unbekannter Fahrzeugführer mit scheinbar zu hoher Geschwindigkeit das Kind übersah und diesem über den rechten Fuß fuhr. Der Fahrer des scheinbar rot-ausgebleichten Kombis mit einer Delle auf Höhe des Tankdeckels soll nach dem Zusammenstoß die Geschwindigkeit kurz verringert und sich umgeschaut haben, ehe er seine Fahrt fortsetzte und das Kind zurücklies. Der Junge wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Als zweiter Buchstabe der Länderkennzeichnung des Kennzeichens konnte ein "U" abgelesen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Eppingen: Verkehrsunfall - hoher Sachschaden

Am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr kam ein 55-Jähriger mit seinem Fahrzeug nach einem Unfall, auf der linken Fahrzeugseite, zum Liegen. Der Fahrer des Fiat Ducato befuhr die Bundestraße 293 in Richtung Karlsruhe wohl in Schlangenlinien, als er auf Höhe der Landesstraße 1110 bei Eppingen den 26-jährigen Polo-Fahrer touchierte und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch die seitliche Böschung wurde das Fahrzeug ausgehebelt und kam auf der linken Seite zum Liegen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Friedrichshall: Hoher Sachschaden bei Lkw-Unfall - Straße bleibt vorerst gesperrt

Am Dienstagmorgen kam ein Sattelzug bei Friedrichshall von der Fahrbahn ab. Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 2159 unterwegs, als ihm im Kurvenbereich kurz nach dem Schloss Heuchlingen wohl ein weißer Pkw mit einem flachen Anhänger entgegenkam. Das weiße Fahrzeug befuhr vermutlich teilweise die Fahrbahnseite des Lkw, so dass der 68 Jahre alte Mann nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet der Sattelzug in den Grünstreifen und konnte nicht mehr von der Leitplanke gehalten werden. Er kippte die Böschung herunter und kam auf den dort befindlichen Bäumen zum Liegen. Dabei verteilte sich das geladene Schüttgut die Böschung hinab. Die unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer des weißen Pkw verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Der Lkw-Fahrer konnte sich selbst unverletzt aus der Fahrerkabine befreien und bekam von Zeugen umgehend Hilfe. Der Sattelzug wurde zunächst gegen weiteres Abrutschen von der Feuerwehr gesichert, bis dieser durch Unterstützung von Abschleppdiensten geborgen wurde. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug wird auf circa 150.000 Euro geschätzt und der Schaden am Grünstreifen und der Leitplanke beträgt rund 20.000 Euro.

Aufgrund der Nähe der Unfallörtlichkeit zu den Gleisen musste der Bahnverkehr zeitweise eingestellt werden. Die Kreisstraße 2159 bleibt vorerst zwischen der Gutsverwaltung Heuchlingen und der Abzweigung nach Offenau gesperrt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und dem weißen Pkw mit Anhänger machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell