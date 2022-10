Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Polizei sucht Zeugen

Bislang noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in die Baustelle am Umspannwerk an der L1001 in Niederstetten ein und stahlen diverse Arbeitsmaterialien. Bauarbeiter stellten am Montag fest, dass in ihre Baustelle eingebrochen und mehrere Kabeltrommeln und Werkzeuge aus einem verschlossenen Werkzeugcontainer gestohlen wurden. Dieser wurde offenbar aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

Grünsfeld: Verkehrsunfall - mögliche Straftat

Am Montagmorgen wurde der Polizei, gegen 07.45 Uhr, ein Opel gemeldet, welcher an der Kreisstraße 2811 kurz nach Paimar in Richtung Gerchsheim in einer Hecke entgegen der Fahrtrichtung stand. In unmittelbarer Nähe waren zwei Leitpfosten beschädigt. Es befanden sich keine Personen an der Unfallstelle. Die Polizisten fuhren zur Anschrift des Halters, standen jedoch vor verschlossener Türe, obwohl sie über die Terasse eine männliche Person in der Wohnung feststellen konnten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung betreten. Ein Alkohltest ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin musste der 30-Jährige die Streife ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Der Schaden am Pkw des 30-Jährigen wurde noch nicht ermittelt. Der Sachschaden an den Leitpfosten und der Hecke beläuft sich auf circa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell