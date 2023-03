Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus

Wülfrath - 2303051

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Am Freitag (10. März 2023) ist ein bislang noch unbekannter Autofahrer an der Hauptstraße in Heiligenhaus gegen 15 Uhr gegen einen dort auf Höhe der Hausnummer 93 abgestellten grauen Nissan X-Trail gefahren. Obwohl hierbei an dem X-Trail eine Beule entstand, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der an dem Nissan entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von rund 1.500 Euro geschätzt. Laut einer Zeugin könnte es sich um den Wagen des Verursachers um einen Mercedes mit Mettmanner Kennzeichen gehandelt haben. Nähere Beschreibungen liegen der Polizei derzeit noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

In Wülfrath hat im Zeitraum zwischen 12 Uhr am Dienstag (7. März 2023) und 9 Uhr am Donnerstag (9. März 2023) ein bislang noch unbekannter Autofahrer an Audi A3, welcher am Fahrbahnrand der Ernst-Moritz-Arndt-Straße geparkt war, an der linken Seite touchiert und dabei zerkratzt. Hierbei wurde auch der linke Seitenspiegel beschädigt. Der Sachschaden an dem Audi wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell