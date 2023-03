Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte beschädigen gleich mehrere Fahrzeuge - Haan - 2303048

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende gleich drei geparkte Fahrzeuge in Haan beschädigt. Sie schlitzten mehrere Reifen auf und entwendeten die Kennzeichen eines BMW. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Sonntagmorgen, 12. März 2023, stellte der Halter eines BMW X5 fest, dass sein auf der Sinterstraße in Gruiten abgestelltes Fahrzeug beschädigt war. Unbekannte Täter hatten die Kennzeichen entwendet und das Fahrzeug mit Toilettenpapier eingewickelt. Zudem waren die Reifen an der rechten Seite zerstochen. Der Halter informierte folgerichtig die Polizei und erstattete Anzeige.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass ebenso an einem auf der Sinterstraße abgestellten blauen Renault Kadjar zwei Reifen zerstochen waren. Zudem hatten der oder die unbekannten Täter einen Reifen eines Lkw der Marke Renault beschädigt, welcher seit Samstagmorgen, 11. März 2023, in Höhe der Hausnummer 64 abgestellt war.

Die Beamten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein und schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

