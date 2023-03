Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnmobil der Marke Hobby entwendet - Haan - 2303045

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag, 10. März 2023, wurde ein Wohnmobil der Marke Hobby auf der Hochdahler Straße in Haan entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Freitagmorgen, gegen 09 Uhr, stellte der Inhaber eines Automobilhandels an der Hochdahler Straße in Haan fest, dass ein bei ihm zum Verkauf angebotenes Wohnmobil der Marke Hobby in der Nacht entwendet worden war. Zuletzt war das Fahrzeug am Vorabend, gegen 18 Uhr, auf dem Außengelände abgestellt, gesehen worden. Unbekannte Täter hatten das fünf Jahre alte Wohnmobil, welches ohne Kennzeichen auf dem frei zugänglichen Firmengelände abgestellt war, auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet und abtransportiert.

Der Zeitwert des "Hobby Vantana de luxe K65" mit Fiat-Motor wird mit circa 54.000 Euro beziffert. Der Kilometerstand soll circa 46.000 km betragen und die Beifahrerseite soll mit einem roten Streifen dekoriert sein.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Hobby Vantana de luxe vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Haaner Polizei wurden eingeleitet, das Fahrzeug und die im Kofferraum gelagerten ausländischen Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Hobby Wohnmobils, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

