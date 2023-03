Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "ZooM" - gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Ordnungsamt in Heiligenhaus - Heiligenhaus - 2303043

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Heiligenhaus haben am Freitagabend, 10. März 2023, die Polizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Heiligenhaus einen Kontrolleinsatz in zwei Bars sowie einem Kiosk durchgeführt. Die Polizei leitete in einem Fall ein Ermittlungsverfahren ein, das Ordnungsamt gleich mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Das war geschehen:

Im Rahmen des Projektes "ZooM" (Zielorientierte operative Maßnahme) zur Kriminalitätsbekämpfung kontrollierte die Polizei Heiligenhaus sowie das Ordnungsamt der Stadt in der Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr unter anderem die Räumlichkeiten eines Kiosks an der Stettiner Straße sowie zweier Bars an der Hauptstraße in Heiligenhaus.

Im Rahmen der Überprüfung des Kiosks stellten die Beamten insgesamt 63 Dosen nicht ordnungsgemäß versteuerten Tabak sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem leitete das Ordnungsamt mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht versteuerter Getränkedosen ein, die augenscheinlich im Ausland erworben und nicht versteuert zum Verkauf in dem Kiosk angeboten worden waren. Auch wegen nicht ordnungsgemäß aufgestellter Geldspielautomaten musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Bei der Überprüfung der zwei Lokale an der Hauptstraße wurden insgesamt 30 Personen angetroffen und kontrolliert. Das Ordnungsamt stellte einen Verstoß gegen die Bauordnung fest und leitete zudem ebenfalls wegen zweier nicht ordnungsgemäß aufgestellter Geldspielautomaten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

Am Ende des Einsatzes zogen die beteiligten Behörden jeweils ein positives Fazit: Die gewonnenen Erkenntnisse werden nun weiter zusammengetragen und dienen insbesondere dazu, die bisher erkannten Strukturen weiter aufzuhellen. Zusätzliches Ziel war es zudem, durch erhöhte Polizeipräsenz in den Objekten sowie in dessen Umfeld das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

Was ist ZooM?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadtteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell