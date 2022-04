POL-PDWIL: Alkoholisiert am Steuer

Bitburg (ots) - Am 31.03.2022 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem schweren Betriebsunfall auf dem Gelände der Firma Weiler-Bau in Bitburg. Ein 48-jähriger Arbeiter wurde unter einem ca. 10 Tonnen schweren Stahlträger eingeklemmt und hierdurch schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern noch an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 ...

