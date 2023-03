Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand - Hilden - 2303044

Mettmann (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann fuhr am Samstagnachmittag (11. März 2023) in Hilden mit seinem Fahrrad durch die stark frequentierte Fußgängerzone. Als er von der Polizei angehalten wurde, leistete der Mann erheblichen Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen.

Das war geschehen:

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei über einen betrunkenen Radfahrer auf der Mittelstraße informiert, der immer wieder stürzte. Auf Höhe der Hausnummer 15 beobachteten die Beamtinnen und Beamten den Mann, der Schlangenlinien fuhr. Als er auf die Anweisung anzuhalten, nicht reagierte, stoppte ein Beamter den Mann.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille (1,54 mg/l). Nach der Eröffnung der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann, ein 38-jähriger Hildener, erheblichen Widerstand und musste festgenommen werden.

Auf der Wache in Hilden wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und unter weiterem Widerstand des 38-Jährigen durchgeführt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

