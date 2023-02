Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Traumberuf: Feuerwehr Stuttgart sucht rund 30 neue Feuerwehrfrauen

Feuerwehrmänner

Stuttgart (ots)

- Berufsfeuerwehr sucht rund 30 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner

- Interessante Ausbildung zum Traumberuf "Feuerwehrfrau /-mann (m/w/d)"

- Fortführung der großen Einstellungsoffensive

- Bewerbungen sind ab sofort möglich

- Weitere Informationen unter: www.feuerwehr-stuttgart.de

Die Feuerwehr Stuttgart führt ihre große Einstellungsoffensive fort. Aktuell werden rund 30 neue Feuerwehrfrauen / Feuerwehrmänner für die Landeshauptstadt Stuttgart gesucht. Der Traumberuf Feuerwehrfrau/ -mann (m/w/d) kann dadurch für viele junge Menschen zur Realität werden.

Ausbildung zur Berufsfeuerwehrfrau / zum Berufsfeuerwehrmann Bis zum 31.03.2023 können sich Bewerber*innen (m/w/d) auf die rund 30 Stellen für Stadtoberbrandmeisteranwärter*innen (m/w/d) bewerben. Der Vorbereitungsdienst für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst startet am 01.04.2024. Angehende Einsatzkräfte benötigen mindestens einen Hauptschulabschluss, eine für den Feuerwehrdienst geeignete, abgeschlossene Berufsausbildung, einen Führerschein und eine gute gesundheitliche Fitness. Aufgrund der Einstellung in das Beamtenverhältnis müssen weitere persönliche Merkmale erfüllt werden.

Der Vorbereitungsdienst für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst gliedert sich in die sechsmonatige Grundausbildung und den einmonatigen Laufbahnlehrgang. In der abschließenden einjährigen berufspraktischen Fortbildung findet die Einführung in den Einsatzdienst sowie in den Wachbetrieb statt. Zudem werden in dieser Zeit erforderliche Sonderlehrgänge wie die Ausbildung als Rettungssanitäter*in durchgeführt.

Nach erfolgreichem Abschluss der Laufbahnausbildung werden die Einsatzkräfte als Beamte auf Probe auf einer der fünf Feuerwachen in Stuttgart eingesetzt.

Über die Feuerwehr Stuttgart

Die Feuerwehr Stuttgart ist in allen Notlagen für die Bürger*innen da. Rund 560 haupt- und über 1.200 ehrenamtliche Feuerwehrangehörige stehen bei etwa 18.500 Einsätzen pro Jahr helfend und rettend zur Seite, damit rund um die Uhr der Brand- und Katastrophenschutz sichergestellt werden kann.

