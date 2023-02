Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennender Anbau von Schreinerei

Stuttgart (ots)

- Brandüberschlag auf Hauptgebäude durch vier Löschrohre verhindert

- Umfangreiche Nachlösch- und Belüftungsmaßnahmen

Ein Anwohner meldete gegen 19:10 Uhr schwarzen Rauch aus einer Schreinerei in der Esperantostraße. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein größerer Anbau auf einer Länge von ca. 20 x 5 Metern in Vollbrand. Der Brand drohte auf weitere Gebäude überzugreifen, weshalb der Einsatzleiter weitere Einsatzkräfte nachforderte.

Durch den Einsatz von vier Löschrohren konnte der Brandüberschlag auf das Hauptgebäude verhindert werden. Eine Drehleiter stand in Bereitschaft, musste aber nicht in die Löschmaßnahmen eingreifen. Bereits nach 20 Minuten konnte die Einsatzleitung "Feuer unter Kontrolle" melden.

Das Hauptgebäude der Schreinerei war großflächig verraucht. Mittels Großlüftern konnte der Rauch aus dem Gebäude beseitigt werden. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerten bis 22 Uhr an. Hierbei musste auch ein Schwelbrand in einer außenstehenden Filteranlage gelöscht werden. In den kommenden Stunden wird die Brandstelle noch mehrmals durch die Feuerwehr überprüft.

Der Rettungsdienst stand in Bereitschaft, musste aber glücklicherweise nicht eingreifen, da keine Verletzten zu verzeichnen waren.

Es waren rund 50 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Stuttgart im Einsatz.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz und Abrollbehälter Lüftung

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik

Abteilung Botnang: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell