FW Stuttgart: Feuerwehr Stuttgart kommuniziert auf Social-Media

Stuttgart (ots)

- Feuerwehr Stuttgart startet am 9. Februar auf Social-Media

- Kommunikation auf fünf Social-Media-Kanälen

- Samstag der 11.2 ist Europäischer Tag des Notrufes 112

- 12 Stunden Einblick in den Einsatzalltag

Die Feuerwehr Stuttgart ist seit Donnerstag, 9. Februar auf fünf Social-Media-Kanälen aktiv. Für die Einsatz- und Krisenkommunikation sind insbesondere die Kanäle mastodon und Twitter vorgesehen. Auf Instagram und Facebook gibt die Feuerwehr Einblicke in ihren Alltag. Auf YouTube sind alle Videos rund um die Feuerwehr Stuttgart zu finden.

Seither kommunizierte die Feuerwehr Stuttgart über die Social-Media-Kanäle der Landeshauptstadt Stuttgart und bleibt diesen auch zukünftig eng verbunden. Amtsleiter und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge sagte am Donnerstag "Wir freuen uns über Social-Media Bürgerinnen und Bürgern, schnell zu informieren, mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder einfach interessante Einblicke in unseren spannenden Alltag geben zu können. Die neuen Kommunikationskanäle sind auch wichtig für unsere Nachwuchsarbeit im Haupt- und Ehrenamt."

Gerade in der Krisenkommunikation nehmen die Social-Media-Kanäle eine zentrale Rolle ein. Dies unterstreicht Daniel Anand, Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart: "Über die Social-Media-Kanäle können wir die Bevölkerung in vielen Einsatz- und Krisenlagen mit verlässlichen Infos versorgen. Gemeinsam mit den städtischen Social-Media-Auftritten können wir in Zukunft viele Menschen erreichen und ihnen unsere Arbeit nahebringen."

Einblick in den Einsatzalltag

Am Samstag den 11.2 ist der Europäische Tag des Notrufs 112. Auf mastodon und Twitter wird von 08:00-20:00 Uhr ein spannender Einblick in das Stuttgarter Einsatzgeschehen gegeben. Zudem finden sich viele Informationen rund um die Integrierte Leitstelle Stuttgart und den europaweiten Notruf 112. Denn unter der 112 erhält man in ganz Europa schnelle Hilfe, ganz egal ob beim Städtetrip in Schweden, am Strand in Spanien oder der Skipiste in Österreich.

Social-Media-Kanäle im Überblick

mastodon: https://bawü.social/@FeuerwehrStuttgart Twitter: www.twitter.com/Feuerwehr_S Instagram: www.instagram.com/feuerwehr.stuttgart Facebook: www.facebook.de/Feuerwehr.Stuttgart YouTube: www.youtube.com/@Feuerwehr_Stuttgart

