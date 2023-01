Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Bei Wohnungsbrand in Stuttgart-West mehrere Personen sowie ein Hund über Drehleiter gerettet

Stuttgart (ots)

- 7 Erwachsene Personen, 1 Kind sowie ein Hund über Drehleiter gerettet.

- Zur Brandbekämpfung zwei Löschrohre von zwei Trupps unter Atemschutz vorgenommen.

- Eine Verletzte Person ins Krankenhaus transportiert.

- 8 Personen vom DRK in einem Bus der SSB betreut.

Am Samstagmorgen um 01:46 Uhr ist es zu einem Wohnungsbrand in einer Hochparterrewohnung in der Ludwigstraße im Stuttgarter Westen gekommen, dabei wurde eine Person durch Rauchgase verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus den Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes, der Treppenraum war leicht verraucht. Mehrere Personen, welche sich nicht in akuter Gefahr befanden, machten sich in verschiedenen Etagen auf den Balkonen bemerkbar. An der Wohnungstür hatte die Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang eingesetzt um den Treppenraum vor einer weiteren Verrauchung zu schützen. Der Brandbereich in einem Zimmer wurde mit einem Löschrohr abgelöscht, ein zweites Löschrohr war zur Sicherheit im Außenbereich aufgebaut. Atemschutztrupps suchten das gesamte Gebäude nach weiteren Personen ab. Die Personen auf den Balkonen konnten mit einer Drehleiter auf die Straße verbracht und an einem zentralen Punkt gesammelt werden, anschließend wurde sie in einem Bus der SSB durch eine Schnelleinsatzgruppe des DRK betreut. Mit einer Wärmebildkamera sind versteckte Glutnester im Brandzimmer entdeckt und abgelöscht worden. Zur Entrauchung des Treppenraumes und der einzelnen Wohnungen sind zwei Hochleistungslüfter eingesetzt worden. Im Anschluss an die Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Bevor die Brandwohnung durch die Polizei versiegelt werden kann, bleibt die Feuerwehr noch zwei Stunden als Brandwache vor Ort.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: 1 Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Löschzug, Abrollbehälter-Atemschutz Feuerwache 3: 1 Löschfahrzeug Feuerwache 4: 1 Löschfahrzeug, Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Rettungsdienst

Zwei Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, eine Schnelleinsatzgruppe Einsatz, Kreisbereitschaftsleitung

