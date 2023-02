Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Rauchmelder rettet Leben: Verrauchte Wohnung in Mehrparteienhaus

Stuttgart (ots)

Eine aufmerksame Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Steckfeld bemerkte in der Nacht starken Rauchgeruch aus der benachbarten Wohnung und hörte zudem einen Heimrauchmelder piepsen. Sie verständigte daraufhin die Feuerwehr über die Notrufnummer 112. Die zuerst eingetroffenen Kräfte der Feuerwache 5 durchsuchten die stark verrauchte Wohnung unter Atemschutz und konnten den dort befindlichen Bewohner schnell retten. Dieser wurde zur Überwachung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr beseitigte die Ursache die Rauchentwicklung in der Küche und belüftete die Wohnung.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Sonderfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter-Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen-Messtechnik

Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: zwei Löschfahrzeuge

Abteilung Hedelfingen: Sonderfahrzeug Messtechnik

Rettungsdienst

2 Rettungswagen, 1 Notarzt, 1 Org.Leiter-Rettungsdienst

