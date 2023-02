Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kind aus misslicher Lage befreit

Stuttgart (ots)

Ein elfjähriges Kind hatte sich am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr mit dem Fuß in einem beweglichen Stahlteil eingeklemmt. Ein weiteres Kind alarmierte über einen Erwachsenen die Feuerwehr in den Travertinpark.

Nach kurzer Zeit konnte das auf dem Bauch liegende Kind von der Feuerwehr befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Für die Befreiung war kein schweres technisches Gerät, sondern lediglich Muskelkraft der Feuerwehrbeamten nötig.

Das Kind hatte in seiner Zwangslage starke Schmerzen, unterstützte seine Rettung aber dennoch optimal. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind lediglich leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte

Feuerwache 3: Leitungsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug

Rettungsdienst: Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug

