POL-ME: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung - Mettmann - 2303047

Polizei Mettmann

Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung - Mettmann - 2303047

Mettmann

Bereits am vergangenen Donnerstag (9. März 2023) ist eine 16-jährige Mettmannerin von drei unbekannten Männern auf dem Heimweg festgehalten worden. Als ein junger Mann der Jugendlichen zur Hilfe eilte, wurde er von den drei Tatverdächtigen angegriffen und verletzt. Die Polizei ist auf der Suche nach dem jungen Helfer, nach den Tatverdächtigen sowie nach möglicherweise weiteren Personen, die den Angriff möglicherweise beobachtet haben.

Das war geschehen:

Eine 16-jährige Mettmannerin war am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie auf Höhe der Leyer Straße 11b drei Männer an einem Fahrzeug wahrnahm. Als sie an den Unbekannten vorbei gehen wollte, zog einer der Männer an ihrer Kapuze und hielt sie am Arm fest. Die Jugendliche wehrte sich daraufhin. Zeitgleich nahm ein unbeteiligter junger Mann die Situation wahr und eilte der Jugendlichen zur Hilfe.

Daraufhin eskalierte die Situation, alle drei unbekannten Tatverdächtigen schlugen auf den couragierten Zeugen ein. Die 16-Jährige beobachtete, dass der größte der drei Angreifer plötzlich ein Klappmesser zog und den Zeugen damit an der rechten Augenbraue verletzte. Anschließend flüchteten die drei Angreifer in Richtung Innenstadt. Auch der junge Mann, welcher der Jugendlichen zur Hilfe geeilt war, entfernte sich vom Tatort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die drei Angreifer können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- ca. 1,68 m bis 1,70 m groß - ca. 45 bis 50 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - trug einen Vollbart - hatte einen Bierbauch

2. Person:

- ca. 1,80 m bis 1,85 m - ca. 45 bis 50 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - trug ein Klappmesser bei sich

3. Person:

- 1,75 m bis 1,80 m - ca. 45 bis 50 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild

Der junge Helfer kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,85 m bis 1,95 m groß - ca. 20 bis 25 Jahre alt - dunkelblonde Haare

Die Polizei bittet um Hinweise, die Wache in Mettmann ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

