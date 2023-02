POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Bensberger Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag (14.02.) kam es um kurz nach 12:00 Uhr in Frankenforst im Einmündungsbereich der Stegerwaldstraße und der Straße An der Bahn zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 25-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Bergisch Gladbacherin ging auf dem linken Gehweg der Straße An der Bahn in Richtung Frankenforster ...

mehr