POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (14.02.) kam es um kurz nach 12:00 Uhr in Frankenforst im Einmündungsbereich der Stegerwaldstraße und der Straße An der Bahn zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 25-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die Bergisch Gladbacherin ging auf dem linken Gehweg der Straße An der Bahn in Richtung Frankenforster Straße und überquerte die nach links abgehende Stegerwaldstraße. In diesem Moment beabsichtigte ein 32-jähriger Bergisch Gladbacher mit seinem Pkw der Marke Mercedes von der Straße An der Bahn aus Richtung Frankenforster Straße kommend nach rechts in die Stegerwaldstraße abzubiegen. Der Mann übersah die querende Fußgängerin und erfasste sie mit der Front seines Pkw. Die Fußgängerin wurde offenbar durch die Luft geschleudert und stürzte schließlich zu Boden. Möglicherweise hatte der Pkw-Fahrer die Fußgängerin aufgrund der Sonneneinstrahlung übersehen.

Die Frau wurde schwer verletzt von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf und schätzt den am Pkw entstandenen Sachschaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (th)

