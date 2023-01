Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Mannheim (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag gegen halb 3 in ein Schulgebäude in der Rohrlachstraße ein und gingen anschließend in unbekannte Richtung flüchtig. Bei dem Einbruch wurden mehrere Fenster und Glaselemente von Zimmertüren beim Versuch diese gewaltsam zu öffnen beschädigt. Trotz schneller Alarmierung der Polizei und Durchsuchung durch die Polizeihundestaffel gelang den Tätern die Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts aus dem Gebäude entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 EUR. Das zuständige Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

