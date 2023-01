Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Schulgelände

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag gegen 03:30 Uhr wurden durch einen Brand von Holzpaletten in der Fichtestraße auch ein Schulgebäude in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Weinheim gelöscht werden. Bislang unbekannte Täter/-in setzte einen Stapel Holzpaletten auf dem Schulgelände in Brand, wodurch zwei Fenster des Schulgebäudes beschädigt wurden. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201 1003-0 kontaktieren.

