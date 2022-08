Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend, den 30.07.2022, ist es in der Straße "Marienhöhe" in Quickborn zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Anwohnerin beobachtete zwischen 22:00 und 22:30 Uhr zwei dunkelgekleidete Männer mit Strickmützen und FFP2-Masken, die sich über den Spielplatz in Richtung der Fahrbahn der Marienhöhe vom Tatort entfernten. Anschließend fuhr ein ...

mehr