Polizei Gütersloh

POL-GT: Gütersloh - mehrere Mülltonnen angezündet (Mant)

Gütersloh (ots)

Am Donnerstag, 27.04.2923, gegen 23:07 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Person, die laut schreiend durch die Straße lief und gegen Pkw trat. Im Laufe des polizeilichen Einsatzes wurden in der Folge mindestens sieben Brände von Mülltonnen, teilweise nahe an Wohngebäuden, sowie ein beschädigter Pkw festgestellt. Diese Brände wurden durch die Feuerwehr und teilweise mit Feuerlöschern der Polizeieinsatzkräfte gelöscht. Ein Tatverdächtiger wurde nach Fahndung mit starken Polizeikräften gegen 23:45 Uhr im Bereich Schledebrückstraße/Kattenstrother Weg festgenommen.

Personen wurden nicht verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und der Polizei sowie einiger Anwohner konnten größere Sachschäden verhindert werden.

Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell