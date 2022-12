POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Rheinberg (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Freitag gegen 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Annaberg eingebrochen. Er hat dort die Fensterscheibe des Schlafzimmers eingeschlagen und gelange so in das Gebäude. Eine Anwohnerin hatte ein lautes Klirren wahrgenommen und eine dunkel gekleidete Person am Tatort gesehen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Anschließend rief sie sofort die Polizei. ...

