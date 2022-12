Wesel (ots) - Am 03.12.2022 gegen 21.30 Uhr betraten zwei männliche Täter einen Supermarkt an der Pastor-Schmitz-Straße. Beide Männer steckten im Geschäft mehrere Alkoholflaschen in ihre Bekleidung. Als sie den Markt verlassen wollten, versuchte ein Mitarbeiter einen der Täter zu ergreifen. Hierbei riss sich der Unbekannte los und flüchtete gemeinsam mit dem ...

mehr