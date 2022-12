Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Elf Wildunfälle am Wochenende

Polizei warnt und gibt Tipps

Kreis Wesel (ots)

Am Wochenende ereigneten sich im Kreisgebiet insgesamt elf Wildunfälle, die der Polizei von Freitag bis Montagmorgen bekannt geworden sind.

Das Interessante hierbei: Nicht nur die typischen einsamen Landstraßen, die durch Waldgebiete führen, waren betroffen, sondern auch Hauptverkehrsstraßen. In allen Fällen kam es glücklicherweise nur zu Sachschäden.

So ereignete sich am Samstag gegen 21.00 Uhr in Rheinberg an der B 57 / Ecke An der Neuweide ein Wildunfall.

In Moers kam es an der Rheinberger Straße in Höhe des Ortsteils Rheinkamp am Samstag gegen 16.55 Uhr zu einem Unfall und ein weiterer ereignet sich dort am Montag gegen 03.55 Uhr.

In Kamp-Lintfort war ein Autofahrer am Freitagabend gegen 21.30 Uhr an der Xantener Straße, Ecke Saalhoffer Straße von einem Tier überrascht worden.

In Hünxe kam es ebenfalls am Freitag gegen 22.00 Uhr am Postweg, Ecke Schermbecker Landstraße, zu einem Unfall.

In Hamminkeln Brünen traf am frühen Samstagmorgen gegen 06.35 Uhr Wild auf einen Autofahrer an der Straße Alter Rheder Weg. Ebenfalls kam es zu einem Zusammenstoß am Abend an der Raesfelder Straße.

In Alpen traf gegen 15.15 Uhr Wild auf einen Autofahrer, der die Lintforter Straße im Ortsteil Huck befuhr.

In Xanten verursachte Wild am Samstagmorgen gegen 08.20 Uhr an der Labbecker Straße / Heesenhofweg einen Unfall und in Schermbeck kam es um 10.45 im Weselerwald am Samstag auf dem Postweg zu einer Kollision.

Anhand der hier aufgelisteten Unfälle wird deutlich, dass Wildwechsel nicht nur bei einsetzender Dämmerung zur Gefahr werden kann, sondern auch tagsüber und damit zu Zeiten, wo es bereits hell ist oder die Dämmerung sich noch nicht eingestellt hat.

Daher warnt die Polizei:

Fuß vom Gas! Seien Sie immer bremsbereit! Beobachten Sie Straßenränder und weichen Sie im Falle eines Unfalls auf keinen Fall aus! Rechnen Sie immer mit den Tieren und das nicht nur im Bereich von bewaldetem Gebiet. Die Tiere können sich auch in Ortschaften aufhalten, also da, wo man überhaupt nicht mit ihnen rechnet.

Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt durch den Winter!

