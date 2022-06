LPI-J: Kennzeichen beschädigt

Weimar (ots) - In der Geschwister-Scholl-Straße in Weimar schlugen oder traten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag von einem geparkten Pkw Seat den rechten Außenspiegel ab. Es entstand Sachschaden am Spiegel sowie an der Beifahrertür in Höhe von 900 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei in Weimar unter der Telefonnummer 03643 882 0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

