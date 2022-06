Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwischen dem 20.06.2022 und dem 25.06.2022 in der Marcel-Paul-Straße in Weimar in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und brachen das Schloss eines Kellerabteils auf. Von dort entwendeten sie Angelzubehör sowie ein Futterboot im Gesamtwert von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell