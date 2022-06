Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungserfolg der Polizei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 30-jähriger Tunesier sorgte Anfang des Jahres für Unruhe im Bereich Camburg und Stadtroda, indem er in kürzester Zeit mit insgesamt 22 Straftaten im Bereich der Gewalt- und Eigentumskriminalität auf sich aufmerksam machte. Aber nicht nur im Saale-Holzland-Kreis, sondern auch im Bereich Leipzig fiel der Tunesier, der zudem über ein Repertoire von 30 Aliaspersonalien verfügte, mit Straftaten auf. Aufgrund der akribischen Ermittlungen der Polizeiinspektion Saale-Holzland sowie in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gera und der Ausländerbehörde des Saale-Holzland-Kreises, wurde der 30-Jährige schließlich letzte Woche in Begleitung der Bundespolizei in sein Heimtatland Tunesien überführt und soll zudem mit einem verlängerten Einreiseverbot belegt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell