LPI-J: Reifen geplatzt

Jena (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag kurz nach Cospeda. Ein 59-Jähriger war mit seinem Kleinbus in aus Richtung Cospeda in Richtung Mühltal unterwegs. In einer Rechtskurve kam dieser, aufgrund der blendenden Sonne, nach links auf die Gegenspur und übersah einen entgegenkommenden Linienbus. Daraufhin kommt es zur frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen und es entstand an beiden ...

